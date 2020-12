Espagne : baisse de 20% de la production de tomates.

Partager

L’Espagne enregistrera une baisse de 20% de sa production de tomates.

La Commission européenne vient de publier son rapport sur les prévisions agricoles dans l’UE en 2020-30. Dans le secteur des fruits et légumes, le rapport comprend des projections pour les pommes, les pêches et les nectarines, les oranges et les tomates.

Selon les données de la commission européenne, la production de tomates fraîches dans l’UE diminuera de 23% lors de la prochaine décennie, en raison de la forte concurrence internationale, du changement climatique, des ravageurs et de l’augmentation de la demande de variétés plus petites, ce qui entraînera une diminution du volume mais une augmentation de la valeur ajoutée.

La production de ce produit agricole devrait rester stable dans les principaux pays producteurs, sauf en Espagne, qui est le principal producteur. La production espagnole pourrait baisser de 20% au cours de la prochaine décennie en raison de la superficie réduite, de la concurrence des pays tiers, du manque d’eau et de la faible rentabilité.

La consommation de tomates transformées devrait rester stable au cours de la période de projection, avec une évolution similaire vers des produits à plus forte valeur ajoutée.