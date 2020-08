Emploi/Covid-19 : 477.000 postes perdus dans le secteur agricole.

Selon les données du Haut Commissariat au Plan (HCP), les pertes d’emploi dans le secteur de l’”agriculture forêt et pêche” sont de l’ordre de 477.000 postes au 2ème trimestre de 2020, contre une perte annuelle moyenne de 90.000 postes entre les deuxièmes trimestres des trois années précédentes.

Comme partout dans le monde, la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a frappé de plein fouet le marché de l’emploi au Maroc. Outre les baisses dans les secteurs de l’industrie et de l’artisanat et des services, l’agriculture a été l’une des grandes victimes du Covid-19 avec des pertes d’emplois de 477.000 postes. Le HCP a indiqué, dans sa note d’information sur l’état du marché du travail au deuxième trimestre 2020, que cette perte englobe 459.000 emplois en milieu rural et 18.000 emplois en milieu urbain.

Par ailleurs, la note montre que globalement, le nombre total d’heures de travail par semaine est passé de 499 millions d’heures au deuxième trimestre de 2019 à 234 millions d’heures au deuxième trimestre de 2020. En conséquence, plus de la moitié du temps de travail (53%) a été perdue, soit 5,5 millions d’emplois à temps plein (3,6 millions en milieu urbain et 1,9 million en milieu rural).

Dans le secteur de l’”agriculture, forêt et pêche”, la durée de travail a chuté de 41%. Ainsi, ceci équivaut à un repli de 147 millions d’heures à 87 millions d’heures travaillées par semaine ou 1.250.000 emplois à temps plein. Pour ce qui est des d’actifs occupés ayant travaillé moins d’heures que d’habitude, on en note 48,1% dans ce secteur.