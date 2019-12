EMERGING BUSINESS FACTORY et ses collaborateurs allemands et marocains lancent un premier Hackathon Water

Partager

tweet



EMERGING BUSINESS FACTORY et ses collaborateurs allemands et marocains lancent le premier Hackathon Water à Marrakech ce 13 au 15 décembre, sous le thème « Trop d’eau, Trop peu d’eau ! »

Les politiques de gestion des eaux s’orientent vers la maîtrise de la demande et la lutte contre le gaspillage. Le Maroc a lancé le PNEEI qui a pour objectif l’économie et la valorisation des ressources en eau, et consiste en la reconversion de systèmes d’irrigation classiques (gravitaire et aspersion) en irrigation localisée. Ainsi, c’est dans cette mouvance que s’inscrit le premier Hackathon Water de la région de Marrakech.

En effet, ce dernier se veut de faire de l’utilisation de l’eau dans la région, un mode de consommation durable et éco-responsable. Il s’agit ainsi d’un challenge à développer sur trois environnements distincts : l’Agriculture (70% de la consommation mondiale), l’Industrie (22%), et la consommation Domestique (8%), explique le communiqué.

A l’issue des travaux de cette rencontre qui est ouverte aux ingénieurs, designers, entrepreneurs…, un jury récompensera trois projets selon trois critères : degré d’innovation, rapidité d’implémentation et degré d’Impact. Les équipes projets bénéficieront de l’accompagnement et de l’expertise de « Emerging Business Factory » et de ses partenaires pour les aider à concrétiser leurs projets.