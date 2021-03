Égypte-Russie : une ligne maritime pour renforcer les exportations agricoles.

La compagnie maritime égyptienne Kadmar Shipping Co. a annoncé le lancement de la ligne leader russe pour le transport des récoltes agricoles égyptiennes entre Alexandrie et la Russie.

La société a déclaré que la ligne commencerait à expédier des fruits et légumes dont des agrumes, des pommes de terre, des raisins, des grenades et d’autres produits agricoles ce mois-ci.

Les expéditions auront lieu via des traversées directes hebdomadaires entre le terminal de conteneurs d’Alexandria et de Cargo Handling Co. au port de Dekheila et le terminal de conteneurs de Novorossiysk sur la mer Noire, indique arabnews. Par ailleurs, l’inauguration de la ligne leader russe fait suite à la coopération entre l’Égypte et la Russie et à une directive visant à accroître les exportations égyptiennes.