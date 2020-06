L'Égypte exporte ses dattes vers 63 pays et convoite l'Inde.

Partager

L’Égypte a exporté 40.000 tonnes de dattes pour 43 millions de dollars au cours de l’année dernière.

L’Égypte est la première au monde dans la production de dattes et occupe le neuvième position dans les exportations. Selon le ministère égyptien de l’Agriculture, le pays a ouvert de nouveaux marchés à l’étranger, à commencer par la Chine et l’exportation vers 63 pays.

Le Dr Ezz El-Din Gadallah a déclaré à “Echo of the Country” que l’Égypte est le premier producteur mondial de datte et occupe de la neuvième à la douzième place dans les exportations, expliquant qu’elle a environ 16 millions de palmiers dattiers produisant 1,7 million de tonnes de dattes. De même, le pays a exporté 40.000 tonnes pour 43 millions de dollars au cours de l’année dernière, et prévoit d’augmenter ses exportations cette année.

Selon la même source, “Il existe de nombreuses industries en Égypte en fonction des dattes, notant que 63 pays vers lesquels nous exportons, dont le Maroc, l’Indonésie, la Malaisie et le Kenya”. Par ailleurs, le pays essaie d’ouvrir de nouveaux marchés en Inde. En effet, l’Inde importe 250.000 tonnes de ces fruits sur les marchés mondiaux, de sorte que ses relations avec l’Égypte augmenteront les exportations de dattes égyptiennes vers l’étranger.