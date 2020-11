Partager

tweet



Des scientifiques ont mené une étude pour savoir les effets de l’extrait de spiruline sur la culture hydroponique.

L’agriculture verticale est une source de nutrition de haute qualité, accessible et respectueuse du climat pour les populations urbaines en croissance rapide, d’où l’intérêt de valoriser cette culture.

Pour réaliser le potentiel de l’agriculture verticale en tant que source alimentaire, des technologies innovantes sont nécessaires pour garantir l’industrialisation de ce type de culture, à grande échelle et étendue au-delà des légumes-feuilles et des fruits à la production de denrées alimentaires de base ou de cultures en rangées.

Un obstacle majeur à la durabilité économique de l’agriculture verticale est la quantité d’énergie d’éclairage consommée et il est important de considérer les implications de cette consommation d’énergie en termes à la fois d’impact environnemental et de rentabilité.

Lire aussi : Energie renouvelable, une opportunité de taille pour l’agriculture au Maroc

Alors que les progrès technologiques ont amélioré l’efficacité énergétique des systèmes d’éclairage pour la culture en vertical, les recherches sur les approches biologiques pour économiser l’énergie en raccourcissant la période de croissance de l’ensemencement à la récolte sont insuffisantes, souligne Hortidaily.

Ainsi, des scientifiques ont mené un essai contrôlé pour évaluer le potentiel biostimulant (non nutritif, amélioration de la croissance biologique) d’un extrait de spiruline riche en phycocyanine (PRSE) dans de la laitue cultivée en culture hydroponique et verticale.

L’application de PRSE a réduit de six jours le temps entre l’ensemencement et la récolte, augmenté le rendement de 12,5% et amélioré la qualité, notamment la couleur, le goût, la texture, les niveaux nutritionnels de flavonoïdes et la durée de conservation.

Cette étude préliminaire démontre que les biostimulants naturels tels que le PRSE peuvent jouer un rôle important dans l’amélioration de la durabilité économique du secteur naissant, mais en croissance rapide de l’agriculture verticale, qui émerge comme une culture durable et “sans eau”.