Danemark : la menthe fraîche à l'origine d'une épidémie de Shigellose.

La menthe fraîche serait à l’origine, au Danemark, d’une épidémie de Shigellose.

Au Danemark, la consommation de menthe fraîche a été probablement la cause d’une épidémie de Shigellose (bactérie Shingella), qui a frappée plus de 40 personnes. En août et septembre, 44 Danois sont tombés malades; 13 personnes ont été hospitalisées. Les malades vivent pour la plupart à Hovedstaden.

Le Statens Serum Institut (SSI) a enquêté sur l’épidémie avec l’Administration vétérinaire et alimentaire danoise (Fødevarestyrelsen) et le DTU Food Institute. Les enquêtes ont montré que la majorité des patients avaient mangé de la menthe fraîche achetée dans des épiceries ou des bazars locaux dans et autour de la région de Copenhague de la mi à la fin août. En raison de la courte durée de conservation de l’herbe, on pense qu’il n’y a plus de produit contaminé sur le marché et aucun risque d’infection supplémentaire.

Parmi les 36 patients interrogés, 24 avaient consommé le produit agricole et herbe avant le début de la maladie dans le pays d’Europe du Nord. Sur les 24 caisses, 22 l’avaient achetée dans un marchand de légumes ou un bazar. Au total, les recherches ont mentionné 12 endroits différents, indiquant que la source de l’infection est un aliment qui se commercialise localement.

L’administration vétérinaire et alimentaire danoise a saisi de la menthe sans détails de traçabilité et a prélevé des échantillons de test avec des résultats en attente. Luise Muller, épidémiologiste à SSI, a déclaré à foodsafetynews.com que l’épidémie était ainsi, l’occasion de rappeler aux consommateurs qu’ils doivent laver soigneusement les herbes fraîches avant de les manger.