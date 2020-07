Dakhla : Distribution de 20.000 qtx d'orge subventionnée au profit de 1.500 éleveurs.

Partager

Le programme comprend la prise en charge gratuite des frais de transport de 25.000 quintaux de fourrage subventionné.

Plus de 1500 éleveurs de Dakhla, affectée par le déficit pluviométrique au titre de la campagne agricole 2019-2020, ont profité de la distribution de la deuxième tranche d’orge subventionnée, la semaine dernière.

Selon la Direction Régionale de l’Agriculture (DRA) de Dakhla-Oued Eddahab, cette action s’inscrit dans le cadre du programme de sauvegarde du cheptel lancé le mois de mars par le ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, et qui consiste à distribuer 2,5 millions de quintaux d’orge subventionné durant trois mois au profit des éleveurs des zones affectées par le déficit des pluies.

Il s’agit au niveau de Dakhla de fournir plus de 20.000 quintaux d’orge au profit de 1.500 éleveurs à un prix fixe de 200 dirhams par quintal pour sauver le bétail et réduire les répercussions négatives liées à la détérioration des pâturages en raison de la sécheresse et ce, dans le respect strict des mesures barrières pour éviter la propagation du coronavirus (Covid-19), précise Aujourd’hui Le Maroc.

L’orge est à la disposition des éleveurs pour un prix fixe de deux dirhams le kilogramme, tandis que l’État prend en charge la différence avec le prix du marché. Le programme comprend également la prise en charge du transport depuis les centres de vente de l’orge aux chefs-lieux des communes enclavées et d’accès difficile dans les provinces concernées; ainsi que la prise en charge gratuite des frais de transport de 25.000 quintaux de fourrage subventionné au profit des éleveurs.