Le Crédit Agricole du Maroc (CAM) sacré meilleure institution de financement du développement

Le Crédit Agricole du Maroc (CAM) élu meilleure institution de financement du développement en Afrique

Le Crédit Agricole du Maroc (CAM) a de quoi être fier. En effet, l’Association des institutions africaines de financement du développement (AIAFD) a élu le Groupe Crédit Agricole du Maroc meilleure institution de financement du développement en Afrique pour la quatrième fois consécutive.

Ainsi, cette évaluation s’est faite sur la base de plusieurs critères. L’association a évalué le Crédit Agricole du Maroc (CAM) et sa filiale Tamwil El Fellah par rapport aux normes, dispositifs prudentiels et systèmes d’évaluation (NDPSE) de l’AIAFD lors de la 9e révision par les pairs des institutions membres de l’Association en 2019.

«Cette distinction se base sur les résultats certifiés des évaluations dans le domaine des dispositifs relatifs à la gouvernance, aux normes financières et aux politiques opérationnelles et indique le niveau de conformité de l’institution financière aux meilleurs dispositifs et pratiques dans les domaines à l’échelle africaine».

Le CAM s’est vu sacré meilleure institution selon ces critères tandis que sa filière Tamwil El Fellah a obtenu la troisième position. «Le groupe a ainsi prouvé, encore une fois, sa capacité à accompagner efficacement et durablement les agriculteurs et le secteur agricole et rural au Maroc».