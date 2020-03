Covid-19 : Le Maroc dispose d’un stock suffisant de riz couvrant 9 mois

Partager

Covid-19: L’interprofession rizicole rassure les consommateurs.

La Fédération Nationale Interprofessionnelle du Riz (FNIR) rassure sur la continuité et la régularité de l’approvisionnement du marché intérieur en riz.

Dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire décrété par notre pays pour la lutte contre le Covid-19, tous les intervenants dans la filière rizicole (producteurs, coopératives et industriels) ne ménagent aucun effort, afin d’assurer l’approvisionnement continu et régulier du marché intérieur en production rizicole.

La Fédération nationale rizicole (FNIR) confirme que les stocks en riz disponibles aux niveaux des unités industrielles dépassent de loin les besoins des consommateurs nationaux (soit la couverture des besoins en riz blanchi pendant 9 mois)

Tout en précisant que la production relative à la campagne rizicole actuelle débutera à partir de la dernière décade du mois de septembre 2020.

La FNIR veille également à ce que les prix de vente aux grossistes et aux détaillants ne connaissent aucune spéculation, et soient à la portée des consommateurs aux prix habituels.

Par ailleurs, les unités industrielles rizicoles ont renforcé leurs mesures d’hygiène, de santé et de sécurité au travail à travers des procédures strictes conformes aux recommandations du Ministère de la Santé et de l’OMS, afin de préserver la santé des ouvriers, et des producteurs.