Covid-19: Hausse de 250% du prix des citrons en Espagne

La saison des agrumes notamment des citrons connait une fin prématurée en Espagne.

La forte demande des agrumes engendre des prix anormalement élevés sur le marché. En effet, ceux des citrons d’Alicante, en Espagne continuent d’augmenter. Ils sont à de très hauts niveaux, notamment dans le cas du citron fin qui est 250% plus cher qu’il y a un an.

Quant aux autres agrumes, les pluies ont ralenti le rythme des récoltes sur le terrain tandis que les achats continuent d’augmenter. De même, les faibles rendements de la production et la forte demande générée par la pandémie du nouveau coronavirus ont provoqué une fin précoce de la saison pour les oranges, mandarines et citrons. Selon un rapport émanant du ministère régional de l’Agriculture, les exploitation d’agrumes de la région Andalousie ont enregistré un faible rendement pour la campagne 2019/20 et la commercialisation des variétés tardives est en phase finale.

La demande accrue, s’ajoutant à une production faible et aux difficultés (mobilité des travailleurs, problème d’accès aux exploitations…), a fait monter les prix. Une augmentation de 6% a été enregistrée au cours des premières semaines du mois d’avril.