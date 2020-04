Covid-19: L’OCP renforce sa présence auprès des agriculteurs

Partager

La mise en place de vidéos-conseils sur les réseaux sociaux permet à l’équipe d’Al Moutmir de seconder les agriculteurs marocains.

En dépit du confinement, le dispositif phare de l’OCP “Al Moutmir” est toujours opérationnel, grâce aux moyens technologiques déjà testés et installés par le Groupe OCP.

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les équipes Al Moutmir se sont très vite déployées dans le milieu rural, et ce dans le strict respect des mesures d’hygiène et de sécurité préconisées par les ministères de l’intérieur et de la santé. Appuyées par les autorités publiques, elles ont également lancé des campagnes de sensibilisation et de prévention, que ce soit à travers les chaînes radio ou les réseaux sociaux. «Les agriculteurs sont nos clients, nos partenaires, notre famille proche. Au-delà de nos actions, nous avons un contrat de confiance avec cette communauté qui est au cœur du modèle de l’OCP et que nous servons avec beaucoup de cœur afin de lui assurer les meilleures conditions de rentabilité».

Dès lors, des vidéos-conseils via WhatsApp, avec les agriculteurs et à travers les plateformes d’Al Moutmir sur les réseaux sociaux, ont vu le jour. Par ailleurs, le Groupe a mis sur pied une plateforme de questions réponses sur Facebook et donne des conseils aux agriculteurs sur les opérations de traitement des maladies, sur les engrais… Les équipes du programme Al Moutmir ont aussi mis en place un dispositif de formation à distance, via WhatsApp et Facebook, où les ingénieurs agronomes échangent régulièrement avec les agriculteurs sur l’état d’avancement de leurs cultures.

De même, les ingénieurs agronomes d’Al Moutmir sillonneront le Royaume , suite aux récentes pluies, pour assurer l’approvisionnement du marché des engrais et lancer le programme de sensibilisation spécial Covid-19 auprès des revendeurs. L’objectif étant de sécuriser l’accès des agriculteurs aux points de vente.

