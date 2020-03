Covid-19: OCP sillonne les régions du Maroc et sensibilise les agriculteurs

Partager

tweet



L’OCP sillonne les régions et sensibilise les agriculteurs marocains face à la crise du Covid-19.

Dans la “guerre” contre la pandémie liée au Covid-19 et les conséquences néfastes que peut engendrer le nouveau coronavirus sur l’agriculture marocaine, l’OCP sillonne les régions afin d’apporter un soutien humain et financier aux agriculteurs.

L’agriculture occupe une place incontournable au Maroc. Elle dégage un PIB volatile de 13% et est pourvoyeuse d’un grand nombre d’emplois. Ainsi, conscient de son importance, le Groupe OCP s’est mobilisé dans plusieurs fermes du Royaume. Ces tournées servent à transmettre des messages relatifs à la vie et à la santé des agriculteurs marocains. Cela a été possible grâce à l’appui de l’équipe de son dispositif phare Al Moutmir.

En plus de cela, l’OCP emprunte le canal du digital pour éteindre à son maximum la sensibilisation et diffuser les différentes précautions à prendre. Ceci permet ainsi à tout un chacun d’être en phase avec les différentes mesures adoptées dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre la propagation du Covid-19.

Par ailleurs, pour montrer son soutien sans faille à l’activité agricole et en vue de juguler le Covid-19, le Groupe OCP a injecté 3 milliards de dirhams au Fonds de gestion de la pandémie. Cet appui financier de l’OCP vient en aval de l’initiative de volontariat d’entreprise Act4community qui est un programme d’aide aux communautés riveraines.