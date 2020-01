OCP: Le dispositif Al Moutmir fait escale à Meknès et sensibilise 350 agriculteurs

Le dispositif Al Moutmir a posé pied dans la région de Fès-Meknès depuis le 29 Janvier. Dédiée à l’arboriculture, cette région constitue un tournant majeur de cette deuxième étape du dispositif de l’OCP.

On ne peut pas de Fès-Meknès sans évoquer la part importante qu’occupe l’arboriculture dans l’agriculture. Ainsi, cette dernière nécessite l’application de bonnes pratiques et un savoir-faire scientifique que le Groupe OCP s’engage à soutenir à travers son dispositif «Al Moutmir». Par ailleurs, 350 agriculteurs en moyenne se sont vus sensibiliser pendant les 3 jours de cette escale en plus des étudiants venus acquérir le savoir-faire partagé par les experts agronomes d’OCP.

«Nous sommes à Meknès dans le cadre de l’étape de l’olivier pour Al Moutmir itinérant qui accueillera les agriculteurs de la région de Saiss dont les deux provinces d’El Hajeb et Meknès. Pour nous l’objectif est de transmettre les bonnes pratiques agricoles surtout en ce qui concerne la fertilisation raisonnée. Cela se fait à travers l’organisation de plusieurs ateliers dont celui qui touche à l’échantillonnage du sol ou encore à travers la mise en place du laboratoire mobile des analyses. Un espace digital est également mis à la disposition des agriculteurs. Il dévoile les applications permettant d’aider les agriculteurs au quotidien comme le suivi de la météo ou encore le choix des formules MPK adaptées à leur sol. A cela s’ajoute un atelier dédié au Smart Blender qui permet de produire des formules MPK spécifiques adaptées à chaque type de sol et à chaque culture»explique Brahim Boukrym.

Superviseur régional au niveau du programme Al Moutmir, ce dernier a ajouté que pour les équipes d’Al Moutmir, cette étape dans la ville de Meknès est importante parce que Saiss est une région à fort potentiel et contribue fortement au PIB agricole national.