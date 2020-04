Partager

Il y a plus de mouvement que d’habitude au niveau des citrons.

L’avènement de la pandémie de Covid-19 a complètement changé les habitudes alimentaires. En effet, après la ruée vers les jus d’orange, c’est autour des citrons de subir une forte demande, du fait de son rôle incontournable pour le renforcement du système immunitaire.

Cette année, le marché du citron était un peu en retrait avant la pandémie. “Ça a bien commencé, puis ça s’est aplati car il y a eu une grosse récolte cette année avec de gros citrons plus tôt dans la saison”. Par ailleurs, cela avait provoqué un blocage dans le mouvement.

La pandémie liée au coronavirus a alimenté les marchés des agrumes dans le monde entier; et c’est notamment le cas avec les citrons aux États-Unis. “Les agrumes sont considérés comme une grande source de vitamine C, et c’est bien sûr. Par conséquent, depuis la crise, la demande et les ventes d’agrumes ont augmenté. Les prix sont passés de bas à décents et il y a eu plus de mouvement du produit que d’habitude. Nous espérons que cette tendance se poursuivra au cours de l’été, non seulement pour les citrons, mais pour la catégorie des produits frais dans son ensemble. Après tous les défis, je pense que les gens reconnaîtront la valeur de bien manger en bonne santé et ils continueront de le faire », indique un producteur agricole américain.

