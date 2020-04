Partager

tweet



Communiqué: La FIFEL dresse un état des lieux de la filière fruits & légumes au Maroc.

Nous tenons à faire le point concernant un article publié, sur les colonnes de quelques médias, objet de certaines allégations relayées par d’autres supports relatant que, par cette période de pandémie de Corona virus COVID-19, toutes les activités industrielles et autres ont été paralysées ou réduites et que le seul secteur qui profite de la situation serait celui des fruits et légumes.

Depuis le déclenchement de la crise liée à cette pandémie, nos exportations de fruits et légumes ont accusé, à ce jour, un énorme ralentissement.

Les exportations vers la France, un des grands marchés de distribution de nos fruits & légumes, ont connu une très nette régression, et ce ci depuis que le gouvernement français a appelé à consommer national pour soutenir les agriculteurs Français. Les grandes surfaces de distribution habituelles ont procédé à l’annulation de leurs commandes en fruits & légumes en provenance des pays tiers. La fermeture des marchés à ciel ouvert, des restaurants ainsi que la situation du confinement ont accentué d’avantage le ralentissement de la mise en marché de nos produits. Cette crise coïncide également avec l’entrée en production d’un certain nombre de produits européens, ce qui a occasionné par conséquent une chute considérable des prix de vente.

Il est à noter que le transport national et international, avec les exigences des mesures sanitaires prises contre le COVID-19, a connu également des restrictions non négligeables. Certaines lignes maritimes ont été contraintes d’arrêter leurs activités par manque de volumes en fruits & légumes à acheminer (réduction ou annulation des commandes). Ce qui est de nature à grever les charges liées au transport.

Notre secteur d’activité connait depuis déjà quelques années, des difficultés structurelles et notables que nous jugeons inutile d’étaler en ces moments. Cette clarification est de nature à enlever l’ambiguïté sur la réalité de la conjoncture actuelle en particulier et la réalité de la situation économique du secteur des fruits et légumes en général.

Le secteur agricole avec toutes ces composantes, a tenu à maintenir en poste tous ses employés avec la mise en place de procédures nécessaires et mesures sanitaires qui s’imposent. Il s’arme de courage et de patience et ne cesse de faire de sacrifices pour assurer la continuité de l’approvisionnement des marchés nationaux, en produits agricoles nécessaires, et ce à longueur d’année.

Cette crise liée au Covid-19 n’a pas été un frein au monde agricole de se mobiliser et de faire preuve de patriotisme et de solidarité au service de la nation.

Tous les efforts déployés par le monde agricole sont conjugués aux efforts et sacrifices de tous ceux, qui de près ou de loin, veillent au bien-être de nos concitoyens et à la réussite de la stratégie nationale pour contenir cette pandémie.

Nous réitérons notre attachement indéfectible au trône Alaouite et notre dévouement permanent pour sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie. Nous saluons sa sagesse et sa clairvoyance ainsi que les grandes réformes initiées par le souverain dans les différents domaines en général et le secteur agricole en particulier.

Communiqué du 6/04/2020 de la FIFEL