TIMAC AGRO MAROC: une journée “fertilisation raisonnée des agrumes” à Béni Mellal

TIMAC AGRO MAROC organise une journée “fertilisation raisonnée des agrumes” à Béni Mellal.

La délégation TIMAC AGRO MAROC de la région Béni Mellal a organisé ce jeudi 6 février, une journée d’étude au profit des agrumiculteurs de la région. La thématique choisie “la fertilisation raisonnée des agrumes” a connu un franc succès. Eclairage.

TIMAC AGRO MAROC est incontournable à Béni Mellal. Toutes les occasions sont bonnes pour l’équipe locale de renforcer la proximité avec les agriculteurs de la région, le service client et la disponibilité de TIMAC AGRO MAROC étant des atouts reconnus par les agriculteurs de la région.

C’est dans cette logique de proximité que l’équipe locale a organisé une journée sous le thème “la fertilisation raisonnée des agrumes”. Une thématique d’actualité, alors que la filière agrumicole souffre ces dernières années.

Ider OUHAGA, délégué régional et Fatima Zahra TAZNAGTE, chef de produit ont donc animé une journée ou il était question de solutions adaptées aux agriculteurs, des solutions telles que des correcteurs de carence, des hydrosolubles, des biostimulants ou encore des engrais solides commercialisés par TIMAC AGRO MAROC.

Très réceptifs, les agriculteurs qui ont tenu à assister à cette rencontre ont échangé dans une atmosphère responsable ou il a été notamment question de la situation compliquée du marché des agrumes et des contraintes de cette filière.

Enfin l’initiative de l’équipe locale TIMAC AGRO MAROC est à saluer, car elle permet d’accompagner les agriculteurs à raisonner leur fertilisation mais plus globalement elle permet aussi à améliorer la qualité du produit de la région, de plus en plus reconnu sur les marchés internationaux. La tendance est donc à l’optimisme.