Agriculture Maroc : L’argan mis à l’honneur

La 5ème édition Congrès International de l’Arganier se tiendra du 10 au 11 Décembre à Agadir.

Avec la participation de plus de 230 chercheurs et experts dans le secteur représentant plus neuf pays et qui s’attelleront aux dernières contributions de la communauté scientifique et académique, la 5ème édition du Congrès International de L’Arganier se tient sous le thème : « Capital naturel de l’arganier : valeur et valorisation ».

Ce congrès se donne pour objectifs d’orienter, de développer le secteur mais également d’évaluer les moyens de valoriser la réserve de biosphère de l’arganier (RBA) tout en exposant leurs recherches et travaux scientifiques. Initié par l’Agence marocaine pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA), le Congrès coïncidera avec le première édition du Salon international de l’Arganier qui se tiendra du 7 au 11 Décembre à Agadir. Ceci constituera une opportunité afin de discuter des moyens de promotion et de valorisation de la chaîne de valeur de l’arganier dans le but de renforcer son rayonnement à l’échelle nationale et internationale.

Le Congrès International de l’Arganier, organisé tous les deux ans, est centré sur le renforcement du travail en équipe, l’investigation de nouvelles questions de recherche, l’implication des acteurs agricoles, commerciaux… et le partage des connaissances scientifiques et techniques entre les chercheurs nationaux et internationaux, les gestionnaires et les acteurs économiques dans la Réserve de Biosphère Arganeraie (RBA).