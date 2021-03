La Chine, un potentiel marché pour l’huile d’olive marocaine ?

Selon le CIO, le marché chinois a maintenu une forte croissance au cours de la période comprise entre les saisons agricoles et de commercialisation 2014/2015 et 2019/2020. Au cours de la dernière saison, 55.580 tonnes ont été atteintes, soit 54,8% de plus que lors de la saison 2014/2015.

L’Espagne, avec 48.298 tonnes exportées lors de la campagne 2019/2020 (+ 17,1%), est le principal fournisseur de la Chine. Plus précisément, par origine des importations d’huile d’olive et d’huile de grignons d’olive en Chine, un peu plus de 97,0% du total proviennent des pays de l’Union européenne, l’Espagne en tête (86,9%), suivie de l’Italie, avec 9,3% ( 5.142 tonnes, -11,8%).

En ce qui concerne les volumes par catégorie de produits, 66,5% des importations totales correspondent aux huiles d’olive vierges, suivies des huiles d’olive, avec 24,6%, tandis que les 8,9% restants correspondent aux importations d’huiles de grignons d’olive.

Source : mercacei