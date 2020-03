Céréales: Un record sera enregistré durant la campagne 2020-2021

Partager

La production mondiale de céréales 2020-2021 enregistrera un nouveau record.

Le Conseil international des céréales (CIC) a publié sa première estimation de la récolte mondiale de céréales 2020-21, qui indique 2,223 milliards de tonnes. Il s’agit donc d’un nouveau chiffre record, supérieur d’environ 2% à celui de l’année précédente.

Les prévisions pour le blé sont de 768 Mt (contre 763 Mt en 2019-2020), pour le maïs de 1157 Mt (contre 1116 Mt) et pour le soja de 366 Mt (contre 341 Mt).

Avec cette récolte plus massive, l’offre sera plus importante, ce qui sera également un record. Cependant, comme la croissance de la consommation est prévue, on s’attend à une certaine baisse des stocks en fin de campagne agricole. La baisse attendue des stocks de maïs ne compensera pas l’augmentation attendue aux États-Unis.

Des chiffres records pour les stocks de blé sont à l’étude: 283 Mt fin 2020-2021 (contre 275 Mt), menés par la Chine et l’Inde. Selon le CIC, il faut se préparer à une croissance de 2% pour le commerce mondial des céréales, à 385 Mt (contre 379 Mt). Ainsi, ceci accélérera les flux internationaux de maïs, de blé et de sorgho.