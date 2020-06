Céréales : Une récolte mondiale sans précédent attendue

Partager

Le commerce international de céréales devrait atteindre un nouveau sommet de 387 Mt contre 384 Mt en mai.

La production mondiale de céréales atteindra un sommet sans précédent de 2,23 milliards de tonnes, avec des récoltes de blé et de maïs records, a déclaré jeudi le Conseil international des céréales (CIC). Les stocks mondiaux de toutes les céréales augmenteront pour la première fois en quatre ans, soutenus par des stocks de report de blé, de maïs et de seigle plus importants à la fin de la campagne de commercialisation 2020/21.

“Compte tenu des perspectives d’une récolte américaine beaucoup plus importante, la production mondiale de soja 2020/21 devrait augmenter de 8% en glissement annuel pour atteindre 363 millions de tonnes”, a déclaré l’organisation dans son rapport mensuel sur le marché des céréales. “Alors que la consommation devrait atteindre un nouveau sommet, les reports sont en hausse d’une année sur l’autre, à 42 millions de tonnes.”

La production de maïs était prévue à 1,17 milliard de tonnes, avec la perspective de récoltes plus importantes aux États-Unis, à 392,5 millions de tonnes, et en Chine, à 261 millions de tonnes. La production mondiale de blé totaliserait également 766 millions de tonnes en 2020/21, éclipsant la marque de 762 millions de tonnes fixée en 2019/20, a indiqué le CIC.

La consommation de céréales complètes “atteint un nouveau sommet, avec une utilisation accrue des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ainsi qu’une reprise de la demande industrielle”. Les reports de maïs diminueraient pour la quatrième année consécutive. Toutefois, l’augmentation du blé et des autres céréales l’emporterait sur la variation marginale des stocks de maïs.