Céréales : La Chine s’attend à une récolte estivale exceptionnelle

La récolte a atteint 90% des céréales d’été en Chine et la quantité de blé s’est améliorée.

La Chine connaîtra une récolte exceptionnelle de céréales cet été grâce à une superficie céréalière stable et à de meilleurs rendements agricoles, a annoncé lundi le ministère chinois de l’Agriculture et des Affaires rurales.

La superficie céréalière d’été est de 400 millions de mu (environ 26,67 millions d’hectares) cette année. Lundi, la récolte a atteint 90% des céréales d’été. La qualité du blé, qui est le pilier des céréales d’été, s’est améliorée et son rendement devrait augmenter de 4 kg par mu en moyenne, d’après le ministre de l’agriculture. Ce dernier a également déclaré que le pays asiatique a alloué plus de 1,6 milliard de yuans (environ 225,66 millions de dollars américains) à la prévention et au contrôle des maladies et des ravageurs du blé.

Lire aussi : Blé : La Turquie, l’Italie et le Maroc sont les premiers clients du Canada

Ainsi, le ministère a exhorté les autorités locales à tout mettre en œuvre pour achever la récolte estivale et veiller à ce que chaque grain s’achemine au grenier, tout en leur demandant de renforcer les mesures préventives face aux sécheresses, aux inondations, aux typhons et aux ravageurs.