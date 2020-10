Casablanca-Settat : La production de betterave à sucre avoisine 1,26 MT.

Partager

tweet



La production de betterave à sucre dans la région de Casablanca-Settat avoisine 1,26 millions de tonnes.



La filière de la betterave à sucre a démontré sa performance, malgré les conditions climatiques marquées par un grave déficit pluviométrique et une faible dotation en eau allouée au périmètre irrigué au titre de cette campagne.

Lors de la campagne agricole 2019-2020, la production de betterave à sucre dans la région de Casablanca-Settat avoisine 1.260.000 tonnes, dépassant de loin les prévisions d’une récolte estimée à 1.130.000 tonnes. En effet, le rendement racine de ce produit agricole table sur les 70 tonnes/ha.

Lire aussi : La culture de la betterave potagère au Maroc

Cette notable performance en ces temps de pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) trouve son origine dans la coordination entre les intervenants particulièrement l’Ormvad, la Cosumar et l’Association des producteurs de la betterave à sucre, souligne L’Economiste.

De même, il y a eu les efforts engagés, notamment en termes de gestion, d’encadrement et de nouvelles technologies (introduction de nouvelles technologies en matière de semences par la généralisation du monogerme, mécanisation généralisée du semi, rationalisation et programmation de la fertilisation et bonne planification de l’irrigation et de l’opération d’arrachage…).

En outre, la filière contribue à hauteur de 40% dans la production nationale de betterave à sucre. Hormis ses potentialités naturelles, la région dispose d’un périmètre irrigué en grande hydraulique d’une superficie de 96.000 ha et dont les conditions s’adaptent à cette culture.