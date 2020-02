Cosumar promeut l’entreprenariat à travers sa caravane Al Ibdaâ

Partager

Cosumar promeut l’entreprenariat en monde rural à travers sa caravane Al Ibdaâ

En vue de promouvoir l’entreprenariat, Cosumar, conjointement avec la Fondation de Recherche, de Développement et d’Innovation en Sciences et Ingénierie (FRDISI), lance la caravane Al Ibdaâ pour la créativité et l’innovation.

Cette caravane vise à encourager les meilleurs initiatives d’auto-entreprenariat dans le monde rural. Elle s’articulera ainsi sur des thématiques ouvertes telles que l’agriculture, l’environnement, la technologie, le social… Ainsi, du 19 février au 19 mars 2020, la caravane ira à la rencontre des citoyens porteurs de projets dans 11 villes et villages agricoles du Maroc à savoir Sidi Bennour, Lfkih ben saleh, Beni mellal, Oulad Ayad, Mechraa Bel ksiri, Kser El Kébir, Nador, Zaio, Berkane, Meknès et El Hajeb.

Acteur important dans le secteur agroalimentaire du Maroc et véritable moteur de la filière sucrière marocaine, la compagnie réitère son engagement au près des agriculteurs entre autres. Par ailleurs, Cosumar sélectionnera, évaluera et récompensera les meilleures initiatives. Elles seront ensuite accompagnées pour être concrétisées sous forme d’un projet d’auto-entreprenariat.

