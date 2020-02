Partager

Feu vert pour la 2ème édition du “Spin-off by PIS” de Palmeraie Holding

Connu sous le nom de Palmeraie Industries et Services, Palmeraie Holding annonce le lancement de la seconde édition de son programme “Spin-off by PIS” dédié à l’entrepreneuriat des jeunes.

Ce dernier s’effectuera à travers son pôle agriculture Palmagri en partenariat avec le Complexe horticole d’Agadir de l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Placé sous le thème “L’innovation au service de l’agriculture des fruits rouges”, le concours s’adresse aux étudiants ingénieurs dans les domaines de l’horticulture et de la protection des plantes. Ainsi, cette seconde édition permettra à une sélection d’étudiants de bénéficier du soutien technique d’experts qui les encadreront et les accompagneront dans leurs recherches pendant six mois. Par la suite, l’incubation des projets verra le jour dans les fermes agricoles de Palmagri à Agadir, ce qui est une aubaine.

À l’issue du Spin-off by PIS, trois prix s’attribueront aux trois projets les plus innovants. Par ailleurs, un jury composé de professeurs du Complexe horticole d’Agadir de l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II et de cadres de Palmagri feront la délibération.