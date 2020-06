Casablanca-Settat arrache plus de 450.000 tonnes de betteraves à sucre

La superficie de betteraves à sucre récoltée a atteint plus de 8.000 hectares à Casablanca-Settat.

Les responsables de la Direction Régionale de l’Agriculture de Casablanca-Settat se sont déclarés satisfaits du résultat initial de l’opération de récolte de betteraves sucrières dans la région de Doukkala, celle-ci ayant démarré dans la seconde quinzaine d’avril.

La superficie de betteraves à sucre récoltée a atteint plus de 8.000 hectares de superficies plantées de betteraves, ce qui représente 44% de la superficie totale, dont plus de 90% récoltées à la machine. La même source a ajouté qu’il y a l’arrachage de plus de 450.000 tonnes de betteraves à sucre jusqu’au 7 juin, par des machines de récolte et de chargement, suivi du transport de ces dernières à la sucrerie de Sidi Bennour; Alors que le processus se poursuit dans de bonnes conditions.

En plus de cela, la direction régionale de l’agriculture de Casablanca-Settat a déclaré qu’en dépit des conditions climatiques, caractérisées par un manque de pluie et une diminution significative du stock de la voie navigable de mars – Al-Hanasali, le bureau régional avec les partenaires du comité technique a pu achever l’ensemble du programme au début de la saison agricole, lors de sa plantation. La superficie table sur plus de 18.000 hectares, pas très différente de la superficie plantée la saison dernière, dont 70% pour la grande irrigation et 30% dépend de l’arrosage pour le pompage des eaux souterraines.

Selon les mêmes sources, plus de 11.262 agriculteurs ont bénéficié des surfaces agricoles de betteraves à sucre dans la région. Toutefois, en raison du coronavirus (Covid-19), la DRA veille au respect des mesures sanitaires entre les personnes impliquées contribuant à la réussite de la récolte de betteraves à sucre.