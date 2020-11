Partager

Les scientifiques créent la première carte mondiale de la répartition des abeilles.

Pour la première fois, les scientifiques ont créé une carte de répartition mondiale des abeilles, analysant près de 6 millions de données publiques indiquant où des espèces individuelles sont apparues dans le monde.

Le projet, publié dans la revue Cell Biology, a révélé que la diversité des abeilles est plus élevée dans l’hémisphère nord que dans le sud. De même, ces dernières préfèrent les régions tempérées aux tropiques. Ces résultats sont contraires à la plupart des distributions végétales et animales, où la diversité a tendance à être la plus élevée sous les tropiques et diminue vers les pôles.

L’auteur principal John Ascher, biologiste à l’Université nationale de Singapour, a déclaré dans un communiqué: «Les États-Unis ont de loin le plus d’espèces d’abeilles, mais il y a aussi de vastes régions du continent africain et du Moyen-Orient qui ont des niveaux élevés d’abeilles d’une diversité inconnue, plus que dans les zones tropicales».

Selon e360.yale.edu , Ascher et ses collègues ont examiné les données de plus de 20 000 espèces d’abeilles. Les chercheurs ont constaté qu’en plus de préférer les zones tempérées, les abeilles préfèrent les environnements désertiques arides aux forêts, probablement parce que les arbres fournissent moins de nourriture à ces insectes que les plantes et fleurs basses, telles que les superflores du désert. Ce qui réduit la production de miel dans ces zones.

Les scientifiques ont également affirmé que la nouvelle carte fournit une base de référence importante et des indices sur les habitudes des abeilles, pouvant servir à protéger diverses espèces, ainsi qu’à renforcer la sécurité alimentaire.