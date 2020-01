Partager

Lancement de la campagne de vaccination de rappel pour les bovins contre la fièvre aphteuse (FA)

L’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) a lancé, depuis le 17 janvier 2020, la campagne de vaccination de rappel pour les bovins contre la fièvre aphteuse (FA) associée à l’opération d’identification des bovins non identifiés sur tout le territoire national.

Parallèlement, l’Office a lancé une campagne préventive de vaccination généralisée du cheptel ovin contre la clavelée et la peste des petits ruminants (PPR) et du cheptel caprin contre la PPR.

Ces campagnes interviennent dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action de l’ONSSA pour la lutte contre les maladies animales contagieuses. Elles visent principalement le renforcement de l’immunité du cheptel national vis-à-vis de ces trois maladies animales (la fièvre aphteuse, la clavelée, et la peste des petits ruminants) qui ne sont pas transmissibles à l’homme.

L’ONSSA réalise gratuitement ces campagnes au profit des éleveurs par les services vétérinaires provinciaux de l’Office et les vétérinaires sanitaires mandatés.

Il est à noter que l’ONSSA a réalisé en 2019 deux campagnes généralisées de vaccination des bovins contre la FA. La vaccination de 2,97 millions de têtes bovines durant la première campagne et la vaccination de 2,6 millions pendant la campagne de rappel ont soldé ces dernières. Aussi, plus de 27,5 millions de têtes ovines et caprines ont été vaccinées contre ladite maladie, soit presque la totalité du cheptel national.

Par ailleurs, il est à signaler que la situation sanitaire du cheptel national est satisfaisante et la surveillance sanitaire se fait sur l’ensemble du territoire national par les services vétérinaires de l’ONSSA en collaboration avec les vétérinaires sanitaires privés.