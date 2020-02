Partager

Blé: Le Maroc souhaite s’approvisionner dans le marché américain

Le Maroc a lancé un second appel d’offres de 354.545 tonnes de blé dur dans le marché américain. Ceci vient après un autre lancé en décembre qui s’était révélé infructueux.

L’Office national interprofessionnel des céréales et légumineuses (ONICL), a lancé hier, lundi 17 février un deuxième appel d’offres pour 354.545 tonnes de blé dur. Ce dernier est ouvert aux opérateurs céréaliers ayant déposé contre récépissé, une déclaration d’existence. Celle-ci devra être conforme aux dispositions de la loi 12-94 relative à l’Office national interprofessionnel des céréales et légumineuses (ONICL). L’appel d’offres mentionne également le fait que chaque lot de blé dur américain doit totaliser, au minimum, 5.000 tonnes. De même, l’opération se doit d’être finalisée au plus tard le 31 mai 2020. Quant à l’ouverture des plis, elle se fixe au 5 mars 2020.

Il faut souligner que rien qu’en janvier, le Maroc avait atteint un record dans l’importation du blé français avec plus de 420.000 tonnes. Ainsi, le Maroc et la France ont signé des conventions pour dynamiser le secteur du blé et des céréales en général.

Et, les prévisions ne sont pas bonnes pour le Maroc. En effet, selon les dernières prévisions sur la production agricole mondiale du département agricole américain, publiées le 11 février courant, la production de blé au Maroc devrait baisser de plus de 3 millions de tonnes durant la saison 2019/2020 par rapport à la saison précédente.