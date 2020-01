Partager

L’appel d’offre pour l’importation de blé dur au Maroc reste infructueux

Avec la baisse de production céréalière lors de cette campagne, ONICL a lancé un appel d’offre. En effet, afin de pallier le manque en blé, le Maroc est obligé de s’approvisionner sur le marché mondial notamment le marché américain.

Dès lors, l’appel d’offre lancé par l’Office national interprofessionnel des céréales et légumineuses (ONICL) pour l’importation table sur une quantité de 350.000 tonnes de blé dur dans le cadre des contingents tarifaires préférentiels accordés aux États-Unis. Cependant, il se trouve que ce dernier demeure infructueux. Et pour cause, il n’a pas encore trouvé de soumissionnaire.

L’ouverture des plis était prévue le 9 janvier et la date limite de réalisation est fixée au 31 mai prochain.

En août, le ministère de l’Agriculture du Maroc avait estimé la production totale des trois principales céréales au cours de cette campagne à 52 millions de quintaux. Ceci représentait une diminution de 30% par rapport à une campagne moyenne du Plan Maroc Vert (75 millions de quintaux). Le ministère avait attribué cette baisse à la faible pluviométrie ainsi qu’à l’irrégularité des précipitations. Ainsi, il s’agissait d’un recul de 49% comparé à la campagne précédente. En effet, cette dernière se trouve être une saison exceptionnelle en termes de production.