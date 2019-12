Partager

BerryWorld Espagne réunit les producteurs du Maroc et du Portugal pour la vision 2020

BerryWorld Group, collectif d’experts en fruits opérant à travers le monde, a organisé la première journée des producteurs de la saison avec des producteurs du Portugal, du Maroc et en Espagne.

Pour les framboises, les producteurs se sont partagés certains résultats des premiers essais. Egalement, ils les ont comparés à ceux de la saison précédente tandis que les mûres se concentraient sur le nouveau BerryWorld. “Pour 2020, plus de 20 sélections de fraises seront testées sur le site de R&D. Ceci sera l’occasion d’améliorer les courbes de production de nos variétés bien connues. Et parallèlement, nous compléteront la description variétale des nouvelles variétés”.

En ce qui concerne les myrtilles, les nouvelles sélections du programme MBO ont également été présentées. Ainsi, les participants ont pu voir ces nouvelles sélections sur le terrain. L’équipe pré-récolte de BerryWorld Espagne a rendu visite à l’éleveur Ridley Bell plus tôt cette année en Australie. Ceci a été fait dans le dessein de découvrir ces variétés de première main. Dès lors, l’équipe est maintenant ravie de voir le comportement de celles-ci en Europe du Sud.

En conséquence, ce fut une session productive qui marque le début d’une saison passionnante pour l’équipe BerryWorld et les producteurs de la région ibérique, une zone de croissance clé pour le groupe BerryWorld. En effet, le Maroc, l’Espagne et le Portugal ont été les principaux domaines d’approvisionnement en fruits rouges pour BerryWorld. Ainsi, ce dernier est traditionnellement basé sur du personnel clé dans la région. Et ce, afin de fournir un soutien agronomique personnalisé aux producteurs. “Alors que notre base de producteurs ibériques et les volumes de production augmentent, il est devenu essentiel de déployer une équipe plus importante dans la région”.