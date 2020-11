Béni Mellal-Khénifra : La filière de la grenade assiste à un boom.

Partager

La région de Béni Mellal-Khénifra produit 50% de la production nationale de grenade.



La filière de la grenade dans la région de Béni Mellal-Khénifra est en plein essor. Grace aux efforts du Plan Maroc Vert, la production est passée de 30000 tonnes à 52000 tonnes en 2019-2020, soit une augmentation de plus de 71%.

Dans la région de Béni Mellal-Khénifra, la culture de la grenade est parmi les secteurs de production les plus rentables. En effet, elle joue un rôle essentiel dans le développement du monde rural en créant des emplois à tous les stades de la production (environ 300.000 jours ouvrables).

Ces dernières années, la filière grenade a connu un important essor dans la région, que ce soit en termes d’élargissement des surfaces cultivées et d’équipement des domaines en systèmes d’irrigation économisant l’eau, ou en termes d’organisation professionnelle des producteurs et de la valorisation de la production.

Selon la Direction régionale de l’agriculture, les résultats enregistrés cette année ont dépassé toutes les attentes, grâce notamment à la mise en œuvre du plan régional dédié à cette filière, qui s’inscrit dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV).

La superficie plantée a connu une augmentation significative, passant de 1.400 hectares en 2008 à environ 2.500 hectares, dont plus de 500 hectares équipés en systèmes d’irrigation localisée.

La production, quant à elle, est passée de 30.000 tonnes avant le lancement du PMV à plus de 52.000 tonnes en 2019-2020 soit une hausse de plus de 71%, dépassant de plus de 22%, l’objectif de production à l’horizon 2020. La région Béni Mellal-Khénifra contribue, à elle seule, à environ 50% de la production nationale de grenade, selon les données de la DRA.