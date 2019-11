Le ministre de l’agriculture et de la pêche maritime récompensé à Abidjan

Une fierté pour le Maroc! Lors du Salon d’Agriculture et de Ressources Animales, le ministre Aziz Akhannouch a reçu la médaille du commandeur dans l’ordre de mérite agricole ivoirien, la plus haute distinction octroyée par l’État ivoirien dans le domaine agricole.

Pour rappel, avec comme pays à l’honneur la France, le SARA (Salon d’Agriculture et de Ressources Animales) se tient du 22 Novembre au 1er Décembre a Abidjan. Cette rencontre a pour thème “l’agriculture et l’agroalimentaire : transitions agroécologiques et innovations”

Ainsi, lors de cette distinction, le ministre de l’Agriculture a saisi l’occasion pour rappeler les bonnes relations qu’il y a entre les deux pays et l’importance du secteur agricole dans leur coopération.