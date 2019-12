Partager

Atelier scientifique sur des méthodes de valorisation et de culture des fruits rouges à Tanger

Un atelier scientifique s’est tenu à Tanger ce 10 Décembre sur les différentes méthodes et techniques destinées à valoriser le secteur des fruits rouges. Cet atelier placé sous le thème «La recherche agronomique au service du développement de la filière fruits rouges» a été organisé par l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) en collaboration avec la Fédération interprofessionnelle marocaine des fruits rouges Interproberries Maroc (IPBM) et l’Office régional de mise en valeur agricole du Loukkos (ORMVAL).

Stratégies pour éradiquer les problèmes du secteur des fruits rouges.

Cet atelier a été l’occasion pour les professionnels du métiers de se tenir au courant des nouvelles techniques de production des fruits rouges. Mais également, cela leur a permis de se concerter sur les programmes à mettre en place. Et ce, en vue de renforcer la compétitivité de la filière. Cet atelier a rassemblé ainsi une centaine de participants, notamment des agriculteurs, des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des cadres,…Ainsi, l’atelier a traité des sujets prioritaires et grands problèmes dont souffre le secteur. Il s’agissait ainsi de «discuter des défis auxquels fait face la profession, parmi lesquels le manque de variétés locales, la non disponibilité des plants et les problèmes de la ressource en eau».

Dès lors, des recommandations ont été émises pour renforcer les recherches pour favoriser le développement de la filière fruits rouges. Parmi celles-ci, figurent les nouvelles techniques de création variétale. Ces techniques sont bien adaptées aux besoins de la filière. En conséquence, elles visent à améliorer sa compétitivité sur les marchés internationaux. Il s’agit de la mise en place de modes de production durables ainsi qu’à l’amélioration de la conservation. De même que la valorisation de la production des petits fruits rouges.

En effet, cet événement a été l’occasion de dresser le bilan des actions menées dans le périmètre du Loukkos. Ce dernier représente 80% de la production nationale et génère 3,5 milliards de dirhams de chiffre d’affaires. Pour accompagner l’essor du secteur dans cette région, un contrat programme a été signé. Ceci a été fait entre l’interprofession des fruits rouges Interproberries Maroc et le ministère de l’agriculture. Ce programme prévoit, à l’horizon 2030, l’augmentation des superficies en fraisier, myrtillier et framboisier en vue d’atteindre respectivement, 4.000 et 3.000 ha».