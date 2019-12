Expansion de la production de fruits rouges au Maroc

Partager

Expansion du secteur des fruits rouges avec une augmentation de la production de 84% au Maroc.

Avec une augmentation de la production de l’ordre de 84% liée à une progression de 176% de la superficie totale, le secteur des fruits rouges se porte merveilleusement bien avec ses progrès et performances hors du commun. En effet, la superficie agricole totale des fruits rouges était d’environ 3.035 hectares en 2009-10, elle est passée à 8.400 hectares en 2018-19, soit une augmentation de 176%. De même pour la production, elle est passée de 107.000 tonnes en 2009-10 à 197.000 tonnes en 2018-19, soit une augmentation de 84%.

Et d’après les prévisions cela pourraient augmenter encore. Les cultures de fraises devraient atteindre 5.000 hectares pour une production de plus de 200.000 tonnes et celles de framboises 3.000 hectares pour une production de 30.000 tonnes. Ce qui est du moins une bonne nouvelle pour les échanges. Pour rappel, le Maroc fournit 41 pays en fruits rouges et les exportations sont passées de 66.332 tonnes en 2010-11 à 115.442 tonnes en 2017-18, soit 74% de progression.

Pour les 3 trois principales zones de production (Gharb, Loukkos, Souss Massa), le volume exporté des fruits rouges a représenté en moyenne 60 à 70% de la production totale des fraises, 90 à 95% de la production totale des framboises et plus de 95% de la production totale des myrtilles.