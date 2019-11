La première édition du Morocco Berry Conference

Partager

tweet



Agadir accueillera la première édition de la Conférence marocaine dédiée aux fruits rouges.

La 1ère édition de Morocco Berry Conference se tiendra à Souss Massa, Agadir le 5 décembre prochain. Cet événement de grande envergure a été organisé par Green Smile en partenariat avec la Chambre agricole et s’articulera autour de plusieurs thèmes dont les techniques de production : protection des cultures, irrigation, fertilisation, entre autres mais aussi post-récolte, normes de qualité et tendances du marché.

Cette première édition s’annonce très prometteuse. En effet, il regroupera des les professionnels et experts venus de plusieurs pays tels que le Maroc, l’Espagne, les Pays-bas, la Suisse, les Etats-Unis, le Portugal,l’Afrique du Sud… et devrait rassembler plus de 500 participants.

Organisé par Green Smile en partenariat avec la Chambre agricole de la région Souss-Massa, l’événement souhaite mettre en contact les producteurs et leurs partenaires, fournir aux producteurs des informations sur les techniques de production efficaces ainsi que les dernières données du marché.

Pour rappel, Au niveau des trois principales zones de production en l’occurrence le Gharb, le Loukkos et le Souss-Massa, le volume exporté des fruits rouges représente en moyenne 60 à 70% de la production totale des fraises, 90 à 95% des framboises et plus de 95% des myrtilles. En effet, le nombre total des exploitations agricoles de fraisier, dont la superficie varie de 0,2 à 70 ha, est de 593. Et la production des fraises a atteint lors de la campagne 2018-2019, 140.000 tonnes. En parallèle, la superficie globale de la framboise s’est élevée à 2.400 ha et a engendré une production d’environ 21.890 tonnes, destinée essentiellement à l’exportation.

De plus, la culture des myrtilles a occupé une superficie de 2.300 ha et a généré une production de près de 19.655 t. Les exportations des fruits rouges sont passées de 66.332 tonnes en 2010-2011 à 115.442 tonnes en 2017-2018.