L’huile d’olive occupe une place prépondérante dans la cuisine du Maroc. Elle est utilisée à différentes fins que ça soit pour les tajines, les pâtisseries salées… Ainsi, du fait de son importance, certains vendeurs en profitent pour commercialiser de fausses huiles.

D'après le quotidien Al Massae, l'engouement des ménages marocains pour l'huile d'olive a poussé certains commerçants malveillants à vendre des produits contrefaits pour augmenter leur gain. En effet, cette période de l'année coïncide avec l'extraction de l'huile d'olive. Ainsi, certains marchands vendent une solution à base de produits chimiques ou un mélange d'huile d'olive pure et d'huile de tournesol. Ces fausses huiles ont un goût similaire à l'huile d'olive.

Face à cette situation, l’Association marocaine pour la protection et l’orientation du consommateur (AMPOC) a appelé, via un communiqué, les consommateurs marocains à bien choisir leur huile et à ne pas tomber dans le piège des commerçants qui mélangent leur produits avec les différentes huiles de table ou utilisent des produits chimiques qui peuvent nuire à la santé. Chamseddine Abdati, président du Forum marocain du consommateur, fait porter l’entière responsabilité aux consommateurs qui achètent ces huiles. “Ils encouragent ces marchands malveillants en leur achetant une huile à 30 ou 40 dirhams le litre. Le coût d’extraction de l’huile d’olive revient bien plus cher aux producteurs qui ne peuvent vendre le litre à ce prix-là”.

Abdati a également appelé le ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime, ainsi que l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), à multiplier les missions d’inspection dans les différents souks et marchés du pays pour mettre fin à cette pratique.