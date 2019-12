Partager

1ère édition du salon de l’industrie de transformation d’olives à Taourirt

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, M. Aziz Akhannouch, a présidé, le 13 décembre 2019 à Taourirt, l’ouverture de la 1ère édition du salon de l’industrie de transformation d’olives sous le thème « l’industrie de transformation levier d’emploi et pilier de développement », en présence du Wali de la Région, le Gouverneur de la Province de Taourirt, du Président de la Chambre régionale d’agriculture et d’un nombre important d’élus locaux, de professionnels du secteur et responsables du ministère.

Le salon est organisé du 14 au 17 décembre 2019 en partenariat entre le Ministère de l’agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, le Conseil de la Région de l’Oriental, la Province de Taourirt, le Conseil municipal de Taourirt, la chambre d’agriculture et l’Association provinciale des producteurs de l’olive à Taourirt. Il vise à renforcer la chaine de valeur agricole de la filière oléicole en tant que vecteur de développement économique et de promotion de l’emploi.

Sur une superficie de 2600 m², le salon connaît la participation de plus de 100 exposants dont près de 80 coopératives et GIE d’huile d’olive et olives de table et de produits de terroir.

Une filière en pleine expansion

La filière bénéficie d’un contrat-programme conclu en 2009 entre le Gouvernement et l’interprofession oléicole pour la période 2009-2020. Ce contrat-programme fixe les objectifs à atteindre, se rapportant au développement de la production et de la qualité, au développement d’une valorisation forte et pérenne et à l’amélioration des conditions cadres de la filière. Par ailleurs, dans le cadre du contrat-programme pour le développement des Industries Agroalimentaires entre l’Etat et les professionnels du secteur pour la période 2017-2021, le Gouvernement s’est engagé à accorder de nouvelles aides pour la filière oléicole, notamment pour la construction et l’équipement des unités de valorisation et l’exportation de l’huile d’olive et les conserves d’olives.

Au Maroc, l’olivier constitue la principale filière fruitière cultivée et représente 65% de la sole arboricole nationale. L’oléiculture constitue une source importante d’emplois procurant plus de 51 millions journées de travail par an, soit l’équivalent de 380.000 emplois permanents. Le verger oléicole national est constitué essentiellement de la variété « Picholine Marocaine » qui représente plus de 90% des plantations. La production oléicole au titre de la campagne agricole 2018/2019 est estimée à près de 2 millions de T, soit une hausse de 28 % par rapport à la campagne précédente (2017/2018).

Globalement, la production nationale est acheminée à hauteur de 65% à la trituration et 25% à la conserverie. La trituration des olives se fait par un secteur moderne et semi-moderne composé de 948 unités et un secteur traditionnel constitué d’environ 11.000 maâsras. La conservation des olives est assurée par 75 unités modernes de conserverie des olives et par de conserveries artisanales. Pour les olives de table, environ les 2/3 de la production est issue des conserveries industrielles et près du 1/3 est obtenu au niveau des unités artisanales.

Les exportations moyennes annuelles sont de l’ordre de 82.290 T de conserves d’olives et 13.320 T d’huiles d’olives. Les principaux pays importateurs des olives de table marocaines demeurent la France, les USA, l’Italie et l’Allemagne, alors que les exportations marocaines en huiles d’olives sont destinées principalement vers les USA, l’Espagne et l’Italie.