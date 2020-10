Aperçu du marché mondial des myrtilles.

Partager

Les saisons de myrtilles en Europe et en Amérique touchent à leur fin.



Au cours de la semaine 42, le marché des myrtilles est principalement dominé par le Mexique, le Pérou et l’Afrique du Sud. Les myrtilles péruviennes en particulier sont disponibles sur tous les continents.

Les premières expéditions arrivent à nouveau en Chine, et maintenant que les saisons européenne et nord-américaine touchent à leur fin, les myrtilles du pays sud-américain prennent le relais. Ce qui est remarquable, cependant, c’est que davantage de marchés sud-américains entrent en force sur le marché mondial. En Australie, les prix ont fortement chuté en raison d’une offre excédentaire.

Pays-Bas: pénurie de myrtilles, malgré une offre accrue

L’Amérique du Sud et l’Afrique du Sud sont actuellement les plus importants fournisseurs de myrtilles sur le marché. Selon un importateur néerlandais, il convient de noter que certains nouveaux pays producteurs sont de plus en plus présents. En Amérique du Sud, par exemple, en plus des pays établis comme le Pérou, le Chili, l’Uruguay et l’Argentine, de plus en plus de baies proviennent du Brésil et de la Colombie. Qualitativement, ces baies appartiennent au milieu de gamme. En Afrique, nous constatons une augmentation Selon lui, la situation du marché est très bonne.

«Le Pérou et la plupart des autres pays ont une production plus élevée que les années précédentes, mais ces dernières semaines, il y a eu une pénurie sur le marché et la demande a atteint à un niveau très élevé. Les pénuries deviennent un peu moins problématiques car les prix sont élevés et la demande diminue, mais on peut encore parler d’un prix supérieur à la moyenne. Le Pérou est maintenant à son apogée en termes de volume et, par conséquent, davantage de campagnes promotionnelles sont menées, notamment avec des formats d’emballage compris entre 400 et 750 grammes, dont 500 grammes en standard.

C’est une très bonne évolution, car cela signifie que les stocks vont vite. Dans les programmes réguliers, les supermarchés allemands en particulier passent également de plus en plus du paquet de 125 grammes au paquet de 200 grammes”, rapporte Freshplaza

Allemagne: bonne année pour la production domestique

En Allemagne, la campagne domestique est désormais terminée un peu partout. Ce n’est que dans certains endroits que de petites quantités sont encore livrées. Le Pérou domine actuellement l’offre, mais l’Afrique du Sud et l’Argentine sont également présentes. L’Argentine a eu une bonne récolte, mais en raison du manque de capacité de fret aérien causé par la pandémie, les volumes n’arrivent que lentement sur le marché européen, indique un importateur. La demande du secteur de la vente au détail n’est pas si élevée et les emballages de 200 et 300 grammes sont principalement proposés, au lieu de 500 grammes.

La production nationale de ce fruit a chuté jusqu’à 40 pour cent en dessous de la moyenne dans certaines régions en raison du manque de travailleurs saisonniers et des dommages causés par le gel. En raison de l’effet positif des myrtilles sur le système immunitaire, les ventes ont encore été stimulées par la pandémie de coronavirus (Covid-19). En partie à cause de cela, la saison s’est également terminée un peu plus tôt que d’habitude. Enfin, il convient de noter que les myrtilles deviennent de plus en plus un produit à l’année en Allemagne.

Italie: la saison nationale des myrtilles déjà terminée

La saison italienne des myrtilles est déjà terminée. Actuellement, la plupart des myrtilles sur le marché italien proviennent du Pérou.

Un important négociant du nord de l’Italie, qui a clôturé la saison en septembre, affirme que la production italienne augmente chaque année. De plus, l’accent est mis de plus en plus sur la qualité, sur des variétés de plus grande taille et d’une meilleure durée de conservation. «Pour la saison 2020, les rendements à l’hectare étaient moyens et les prix également satisfaisants. Ils variaient entre 6 et 12 € / kg, selon la période, la taille et la qualité.

Au début de la saison, dans les mois de mai et juin, il y a eu des problèmes pour trouver des travailleurs à cause du coronavirus, mais après cela, la situation s’est stabilisée. ” Dans le nord de l’Italie, divers types de myrtilles sont cultivés dans des serres pour amener le début de la récolte à la mi-mai.

En Campanie, la saison des myrtilles s’est terminée en août. “Ce fut certainement une bonne année, mais pas une année enthousiasmante. De bons volumes ont été récoltés, avec un prix moyen de 4-5 € / kg”, explique un négociant. Actuellement, les marchés de gros vendent des myrtilles péruviennes de classe I pour environ 15 € / kg.

Afrique du Sud: perspectives révisées en raison des basses températures

La production de myrtilles est plus faible qu’initialement prévue en raison du temps froid dans les régions du nord du pays. Berries ZA avait estimé la récolte cette saison à environ 23 000 tonnes, dont 17 000 étaient destinées à l’exportation. À présent, ces perspectives ont été révisées à la baisse à 22 000 tonnes, avec des exportations également nettement inférieures. Jusqu’à la semaine 41, 3 703 tonnes de myrtilles ont été exportées, le Royaume-Uni et les Pays-Bas étant les principales destinations. La saison des myrtilles en Afrique du Sud atteindra son apogée dans les dix prochaines semaines.

Chine: les importations du Pérou à nouveau disponibles sur le marché chinois

Les premières myrtilles sont déjà disponibles sur le marché chinois. Pour le moment, ils arrivent toujours par avion, mais dans quelques semaines, les premiers conteneurs frigorifiques arrivant par mer suivront. Certains exportateurs chinois disent que les baies sont de moins bonne qualité cette année parce qu’un plus grand nombre de petites entreprises d’Amérique du Sud sont autorisées à vendre leurs produits en Chine et qu’elles ne sont pas toujours de la bonne qualité.

En raison de cette différence de qualité, les ventes ne vont pas aussi bien que l’an dernier. Cependant, certaines grandes entreprises qui se sont déjà bâties une réputation sur le marché chinois ne sont pas concernées. Les ventes vont bien pour eux. Plusieurs acteurs majeurs ont donc augmenté leurs exportations vers la Chine.

Cette année, le prix moyen des myrtilles importées est légèrement supérieur à celui de la précédente, car les producteurs attendent beaucoup du marché chinois et demandent des prix plus élevés. Les plus gros exportateurs pratiquent également des prix élevés, mais à un niveau stable. Pour la première fois cette année, des myrtilles péruviennes arrivent également à Taiwan. Les premiers conteneurs frigorifiques contenant des myrtilles sont partis début octobre. Cependant, la plupart des exportateurs de ce produit agricole se concentrent toujours sur le continent chinois.

États-Unis: pénurie sur le marché des myrtilles



Actuellement, l’offre de myrtilles sur le marché nord-américain est limitée. Une pénurie considérable est attendue, en particulier au cours des semaines 42 et 43. La campagne intérieure est maintenant terminée et le marché dépend actuellement des importations en provenance du Mexique et du Pérou. La perspective est qu’il y aura 20-25% de production de meilleure qualité en plus, bien que cela reste à voir.

Entre-temps, des myrtilles du Pérou arrivent également aux États-Unis. Une récolte plus importante y est attendue, bien que les importations ne soient pas encore cohérentes pour le moment.

La pénurie est en partie le résultat des volumes qui vont vers l’Europe et l’Asie. Après tout, lorsque le Pérou a commencé, le prix était bas, de sorte que les myrtilles ont été détournées vers d’autres destinations. Ce n’est que lorsqu’il y en a assez que les États-Unis deviennent intéressants. Les mouvements d’importation ont donc eu un impact sur la production nationale de bleuets. Pour de nombreuses régions, leur fenêtre de commercialisation est devenue une période plus compétitive. Le passage à de nouvelles variétés est souvent difficile, car il faut 10 à 12 ans pour que les plantes atteignent la maturité.

Si les marchés sont désormais solides, ils devraient se stabiliser en novembre. Un producteur de Caroline du Nord prévoit que les prix varieront entre 28 $ et 32 ​​$ au cours des trois premières semaines de novembre en raison de l’augmentation des volumes. Le Pérou a commencé à récolter il y a un peu plus d’une semaine et ces fruits devraient atteindre l’Amérique du Nord d’ici la semaine 44. L’offre mexicaine sera également plus forte à ce stade. “L’offre augmente, mais nous avons encore quelques semaines d’avance sur les marchés serrés ici aux États-Unis”, a déclaré le producteur.

Mexique: augmentation de 20 à 25%

La campagne a commencé pour les producteurs mexicains en octobre et les volumes devraient augmenter de 20 à 25%. Les États-Unis sont la principale destination des exportations. Les volumes expédiés sont en augmentation et l’offre pour les importateurs américains est actuellement encore limitée. Les exportations devraient augmenter dans les semaines à venir, tandis que le Pérou en expédiera également davantage. Cela peut finalement entraîner une certaine pression sur les prix.

Argentine: meilleure qualité

La saison des myrtilles en Argentine est déjà en cours, même si ses volumes sont inférieurs à ceux du Pérou et du Mexique, qui sont les principaux fournisseurs à cette période de l’année. Les importateurs voient des fruits de meilleure qualité en provenance d’Argentine cette saison, par rapport à la précédente.

Pérou: une saison plus longue et des récoltes plus importantes

Cette année, le début de la saison a été quelque peu décalé. Selon le déroulement de la récolte, la production totale devrait augmenter de 40% par rapport à l’an dernier, même s’il est encore trop tôt dans la saison pour confirmer cette prévision préliminaire. L’Europe, les États-Unis et la Chine reçoivent la majorité des expéditions. La saison devrait durer jusqu’en février. Au fur et à mesure que les volumes augmentent, les prix devraient baisser, comme cela se produit généralement à cette période de la saison.

Australie: les prix ont chuté de façon spectaculaire en raison de l’offre abondante

La saison des myrtilles en Nouvelle-Galles du Sud bat son plein et les prix de vente ont chuté de façon spectaculaire ces dernières semaines en raison d’une offre abondante. Malgré la bonne qualité, le prix d’un plateau de 125 grammes a fluctué autour de 2,50 AUD (1,51 €) dans la plupart des grands supermarchés et est même parfois tombé en dessous.

Nouvelle-Zélande: la valeur des exportations continue d’augmenter

Selon la dernière édition annuelle de Fresh Facts, les exportations de myrtilles de la Nouvelle-Zélande continuent de croître chaque année. En 2019, les exportations de fruits représentaient 38,9 millions de NZD (21,97 millions d’euros); en 2018, la valeur totale était de 34,8 millions de NZD et en 2000 de 6,8 millions de NZD. Le rapport a également révélé que 3040 tonnes avaient été récoltées sur 640 hectares et que la valeur nationale en 2018/19 atteignait 23 millions NZD (13 millions d’euros). Sur le marché intérieur, les myrtilles transformées valaient 2,8 millions NZD (1,6 million d’euros).