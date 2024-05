Tomates : Pourquoi les producteurs européens attaquent encore les agriculteurs marocains ?

Partager

L’importation de tomates marocaines par l’Angleterre fait peur aux producteurs de tomates en Europe, notamment en France et en Espagne. Ces derniers mois, plusieurs associations et organisations de producteurs français, soutenues par leurs homologues espagnoles ont été véhéments. Une vraie politique de désinformation et d’attaque ciblée a été menée en conséquence.

Selon les chiffres de la Commission Européenne, les importations de tomates par l’UE en provenance de pays tiers ont considérablement augmenté au cours de la dernière décennie. De la campagne 2014/15 à celle de 2022/23, le volume de tomates importées a presque doublé, passant de 424 274 tonnes à 821 918 tonnes. Le Maroc, principal fournisseur, a vu ses exportations vers l’Europe passer de 329 696 tonnes à 539 307 tonnes, représentant ainsi 65,6 % des importations totales lors de la dernière campagne. Des excellents résultats pour les producteurs marocains mais qui suscitent une attitude hostile des agriculteurs européens.

Pour la campagne 2023/24, d’octobre à mars, l’UE a importé 551 015 tonnes de tomates de pays tiers, dont 373 421 tonnes provenaient du Maroc. La France est de loin le plus grand importateur, avec 293 113 tonnes, soit 78,5 % des tomates marocaines destinées à l’UE selon Freshplaza.

Selon la même source les prix ont été impactés, en particulier à Almería, une région espagnole renommée pour sa production de tomates d’hiver. Julián Rodríguez, producteur d’Almería et membre de CASI, explique que cette situation a compliqué la campagne depuis fin décembre/début janvier. « Heureusement, le début de la campagne a été très bon, avec des prix à la hausse », dit-il toujours au site spécialisé. Cependant, il souligne que le beau temps dans toutes les régions productrices a conduit à un excès de production, exacerbant la baisse des prix.

Face à la concurrence, les producteurs espagnols misent sur la diversification et la spécialisation précise la même source. Rodríguez mentionne notamment la tomate rose, très appréciée en Pologne, comme un moyen de se différencier. Il souligne également les avantages de la région d’Almería, où les conditions climatiques permettent une production précoce et de qualité. Des conditions proches de ce que l’on trouve au Maroc in fine.

Pour la prochaine campagne, les producteurs d’Almería prévoient d’avancer la saison de production grâce à des variétés résistantes aux maladies comme le virus rugueux de la tomate. Cela leur permettrait d’entrer sur le marché plus tôt, profitant ainsi de la période de forte demande et de prix élevés avant que les productions des Pays-Bas et de la Pologne n’atteignent leur pic.