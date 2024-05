Le Maroc est le 1er fournisseur de tomates de l’UE au premier trimestre 2024

Partager

Le Maroc détrône l’Espagne comme principal fournisseur de tomates de l’UE au premier trimestre 2024.

L’industrie de la tomate en Europe a connu un bouleversement significatif au premier trimestre de 2024. Traditionnellement, l’Espagne dominait le marché en tant que principal fournisseur de tomates aux États membres de l’Union Européenne (UE) de janvier à mars. Cependant, cette année, le Maroc a pris la tête, devançant pour la première fois l’Espagne dans ce secteur crucial.

Selon les données du service statistique Euroestacom (ICEX-Eurostat), le Maroc a dépassé l’Espagne en volume de tomates vendues dans l’UE au cours des trois premiers mois de l’année. En 2015, l’Espagne vendait 108,96 % de tomates de plus que le Maroc dans l’UE, soit 153,68 millions de kilos supplémentaires. En 2023, cet écart s’était réduit à 16,63 %, avec seulement 32,68 millions de kilos de plus pour l’Espagne. Selon Hortoinfo en 2024, le Maroc a franchi cette barrière, vendant 33,72 millions de kilos de plus que l’Espagne, soit une augmentation de 19,1 %.

Globalement, les États membres de l’UE ont acheté 686,77 millions de kilos de tomates au premier trimestre de 2024, ce qui représente une diminution de 14,18 % par rapport à la même période en 2023. La valeur totale de ces transactions s’élève à 1,301 milliard d’euros, avec un prix moyen de 1,89 euro par kilo.

Le Maroc a vendu 210,24 millions de kilos de tomates dans l’UE au cours des trois premiers mois de 2024, représentant 30,61 % du total des ventes, soit 13,78 millions de kilos de plus qu’en 2023. En revanche, l’Espagne, maintenant deuxième, a vendu 176,52 millions de kilos, soit 25,7 % du total et une diminution de 52,62 millions de kilos par rapport à l’année précédente.

Les Pays-Bas se classent troisième, avec 76,64 millions de kilos vendus, soit 11,16 % du total, enregistrant une baisse de 5,62 % par rapport à 2023. Toujours selon la même source la Turquie, quatrième, a vendu 73,66 millions de kilos, représentant 10,73 % du total, mais ses ventes ont chuté de 17,88 % par rapport à la même période de l’année précédente.

En termes de revenus, le Maroc a généré 363,41 millions d’euros de ventes de tomates dans l’UE au premier trimestre 2024, avec un prix moyen de 1,73 euro par kilo. L’Espagne, rétrogradée en deuxième position, a réalisé 312,8 millions d’euros de ventes, avec un prix moyen de 1,77 euro par kilo. Les Pays-Bas ont enregistré 203,48 millions d’euros, avec le prix moyen le plus élevé à 2,66 euros par kilo. Enfin, la Turquie a réalisé 101,73 millions d’euros de ventes, avec un prix moyen de 1,38 euro par kilo.

Ce changement de leadership dans l’approvisionnement en tomates de l’UE souligne la dynamique changeante du marché agricole européen. Les producteurs espagnols et néerlandais doivent désormais faire face à une concurrence accrue du Maroc, qui continue de renforcer sa position. Cette situation exige une adaptation rapide des stratégies commerciales et de production pour maintenir leur compétitivité sur le marché européen.