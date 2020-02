Amandier: Quels sont les débouchés de la filière?

Partager

tweet



Quels sont les débouchés de la filière de l’amandier ?

Le département de l’Agriculture dans la région du Haouz planche sur une étude de marché et de faisabilité des débouchés pour les produits de la filière de l’amandier. Ce qui est une bonne nouvelle pour les producteurs d’amande de cette zone.

Le projet s’inscrit dans le cadre de l’appui à l’aval des filières agricoles programmé dans le pilier II du Plan Maroc Vert. L’étude en projet devra ainsi déterminer les opportunités pour cette filière et positionner les produits les plus rémunérateurs. Il s’agit également d’étudier les différentes pistes de valorisation avec leur faisabilité technique et financière.

Rappelons que l’Agriculture a programmé plusieurs projets dans cette zone afin d’assurer une bonne valorisation de la production de la filière. Il s’agit en effet de la reconversion de la céréaliculture en amandiers sur 700 ha dans le cercle d’Amizmiz. Dans la zone d’Asni, un autre projet de reconversion de la céréaliculture en amandiers concerne pas moins de 1.000 ha. Cette même opération est programmée dans le cercle de Touama et porte sur la même superficie. Et dans la continuité des activités liées à l’amont de la filière, le ministère prévoit des projets de plantation avec des aménagements hydro-agricoles en plus de la formation et l’encadrement des agriculteurs.

En outre, le département de l’Agriculture est sur un projet d’étude de faisabilité pour l’installation de trois unités de valorisation.

Notons que l’aspect valorisation est une partie intégrante des composantes des projets signés avec les porteurs du projet. Rappelons que le Plan Maroc vert a accordé une place particulière à la filière de l’amandier. La filière occupe une superficie de plus de 166.000 ha au niveau national.