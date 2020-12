Partager

tweet



Des syndicats d’Almeria appellent à une grève des stations de conditionnement de fruits et légumes.

Les stations de conditionnement de fruits et légumes dans la province d’Almeria, en Espagne se préparent à une grève de plus de 4 jours. Organisée par l’Union générale des travailleurs (UGT) et Commissions des travailleurs (CCOO), la grève engendrera une inactivité des stations du 23 au 28 décembre 2020.

L’Union générale des travailleurs (UGT) et Commissions des travailleurs (CCOO) ont appelé à la grève dans le secteur du conditionnement des fruits et légumes dans la province d’Almeria, pour les 23, 24, 26 et 28 décembre. En cause : le blocage dû à l’absence d’accords avec les employeurs dans la négociation de la nouvelle convention collective, en attente de renouvellement depuis 2018 et touchant plus de 25.000 travailleurs dans la province.

Lire aussi : Le Maroc, l’eldorado des entreprises agricoles espagnoles

Par ailleurs, lors d’une conférence de presse, les dirigeants des deux syndicats à Almeria ont expliqué “qu’il y a eu plusieurs réunions au cours des deux dernières années pour essayer de parvenir à des accords avec les organisations de producteurs”, qualifiant de ridicule la dernière proposition faite par les employeurs concernant les conditions de travail.

La secrétaire générale de l’organisation syndicale UGT FICA Almeria, Francisca Ramirez, a expliqué que « l’accord est insuffisant en raison de l’irrégularité de la journée de travail », soulignant ainsi, que « l’une des lignes rouges à fixer dans l’accord est la stipulation d’un salaire mensuel minimum ».

Ainsi, le dirigeant syndical a rappelé que les travailleurs du secteur travaillent encore à l’heure, précisant que « il est temps pour l’employeur de le réglementer, c’est notre cheval de bataille ».