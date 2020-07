Aid al-Adha/Casablanca-Settat: L'offre passe le cap du million de têtes de bétail.

Partager

L’offre d’ovins et de caprins dépasse la demande estimée à 1 million de têtes (70%) au niveau de la région.

Selon un communiqué de la direction régionale d’agriculture de Casablanca-Settat, le nombre de têtes de bétail au niveau de la région devrait se situer pour l’Aid al-Adha à près de 1.450.000 têtes d’ovins et de caprins dont environ 60% de moutons de race Sardi, principalement dans les provinces de Settat et Berrechid.

L’offre d’ovins et de caprins dépasse la demande estimée à 1 million de têtes (70%) au niveau de la région, indique le communiqué parvenu à la MAP, ajoutant que les prix du bétail sont stables. Le cheptel au niveau de cette région se répartit en 560.000 têtes à Settat, 210.000 têtes à Berrechid, 250.000 têtes à Benslimane, 200.000 têtes à Sidi Bennour, 165.000 têtes à El Jadida, 3.000 têtes à Casablanca, 70.000 têtes à Mediouna-Nouaceur, et 15.000 têtes à Mohammedia, précise la même source.

Les prix du cheptel sont stables au niveau de la région et dépendent de l’offre et de la demande, fait savoir le communiqué, notant que le prix moyen prévisionnel des ovins au niveau de la région serait de 2.000 à 3.600 Dh par tête pour la race Sardi et de 1.500 à 2.800 Dh pour la race Bergui et autres.

Quant à l’état de santé du cheptel, il demeure satisfaisant grâce à la batterie de mesures déployée au niveau régional par les éleveurs, les professionnels et les services concernés du ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts.