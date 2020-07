Aïd al-Adha/Marrakech-Safi : Plus d’1,4 million d’ovins et de caprins identifiés

L’ONSSA a veillé au contrôle de la qualité des fourrages, de l’utilisation des produits vétérinaires.

Les services de l’Office National de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) ont identifié plus de 1,4 million de têtes d’ovins et de caprins au niveau de la région Marrakech-Safi, dans le cadre des mesures prises en prévision de l’Aïd Al Adha.

Selon des données de la direction régionale de l’Office, le nombre des têtes d’ovins et de caprins identifiés au niveau de la région représente près de 20% de l’ensemble des têtes de bétail ayant fait l’objet de cette opération à l’échelle nationale.

Les services de l’ONSSA ont, en plus de l’identification, veillé au contrôle de la qualité des fourrages, de l’utilisation des produits vétérinaires et de l’eau de breuvage du cheptel ainsi qu’au prélèvement d’échantillons pour analyse le cas échéant, souligne la MAP. Cette opération a ainsi permis l’enregistrement de 52.167 fermes d’élevage et d’engraissement des ovins et caprins depuis janvier 2020 dans le cadre du programme de l’Aïd Al Adha.

En ce qui concerne l’aménagement des marchés pilotes par le ministère de tutelle, les services de l’ONSSA font partie de comités composés des services des ministères de l’Agriculture et de l’Intérieur en vue de veiller à l’équipement de ces marchés dans les meilleures conditions conformément au cahier des charges relatifs à ces lieux.

La direction régionale de l’ONSSA a, par ailleurs, assuré que la situation sanitaire du cheptel demeure « bonne » et bénéficie d’un suivi de près dans l’ensemble des provinces de la région de Marrakech-Safi de la part des différents services vétérinaires de l’Office en collaboration avec les vétérinaires privés.