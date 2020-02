Salon de l’agriculture de Paris : Le pavillon du Maroc connait un franc succès

Partager

Paris : Le pavillon du Maroc connait un franc succès au salon de l’agriculture

Le Maroc cartonne au Salon international de l’agriculture de Paris. En effet, le pavillon du Royaume avec ses produits de terroir de qualité dont l’argan, l’huile d’olive, safran, les dattes, les plantes aromatiques et médicinales, les épices, henné, etc ne désemplit pas.

Les produits du terroir national exposés au Salon de l’agriculture de Paris répondent tous à des critères particulièrement stricts; obtention des autorisations/agréments délivrés par l’Office national de sécurité sanitaires des aliments, qualité du packaging, diversité de gammes…

Par ailleurs, Mahjouba Chkail, Chef de la Division de la promotion des produits du terroir au sein de l’ADA, s’est félicitée de la grande influence sur le pavillon marocain.

« Nous avons reçu un grand nombre de visiteurs que ce soit des visiteurs et consommateurs français, internationaux mais aussi marocains établis en France ou en Europe, ou des visiteurs de sociétés qui cherchent à importer les produits du terroir marocains sur le marché européen en général et le marché français en particulier », a indiqué la responsable marocaine.

« Nous avons enregistré également une forte demande sur les produits du terroir marocains connus à l’échelle internationale tels que le Safran, l’huile d’Argan comestible et cosmétique, les plantes aromatiques et médicinales, les huiles essentielles, les dattes… », s’est-elle réjouie.

« Au quatrième jour de notre participation au SIAP, nous avons entamé les rencontres B2B que nous avons veillé à organiser en amont avec les centrales d’achat, la grande distribution française, les restaurants et toutes les sociétés intéressées par les produits du terroir marocains », a-t-elle ajouté. Ainsi, pas moins de 300 rencontres B2B ont été programmées “afin que les exposants nationaux puissent trouver des acheteurs et conclure des contrats pour exporter leurs produits et augmenter leur revenu », a indiqué Mahjouba Chkail.