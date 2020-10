Action climatique : la région du Sahel bénéficie de l'aide du Maroc.

Partager

Le Maroc apporte son appui à l’action climatique dans la région du Sahel.

Le Centre de compétences changement climatique (4C Maroc) et la Commission Climat du Sahel ont signé un mémorandum d’entente. Ce dernier vise à appuyer la République du Niger pour renforcer l’action climatique dans la région du Sahel.

Ce mémorandum a été signé à distance par le ministre de l’Énergie, des mines et de l’environnement, Aziz Rabbah et le ministre directeur de cabinet du président de la République du Niger, Ouhoumoudou Mahamadou.

Par ailleurs, le Maroc, à travers le 4C, appuiera la Commission climat de la région du Sahel pour mettre en place un mécanisme financier visant à mettre en œuvre le Plan d’investissement climatique de la Région du Sahel et à définir des mécanismes cohérents et pertinents d’échanges d’expériences et de renforcement des capacités en faveur des pays de ladite région, dans le domaine du changement climatique.

A cette occasion, M. Rabbah a ainsi, indiqué que ce mémorandum s’inscrit dans l’esprit du Message Royal adressé aux chefs d’État et de gouvernement réunis lors de la 1ère conférence de la Commission Climat du Sahel (CCRS), tenue en février 2019 à Niamey, dans lequel SM le Roi Mohammed VI avait affirmé l’engagement du Maroc dans le processus d’opérationnalisation de la CCRS, assurant que les pays membres de cette commission pourraient compter sur l’appui du Centre 4C en matière de renforcement des capacités.

Pour rappel, les pays membres de la Commission climat du Sahel sont le Bénin; Burkina Faso; Cameroun; Cap Vert; Côte d’Ivoire; Gambie; Guinée Conakry; Djibouti; Éthiopie; Érythrée; Mali; Mauritanie; Niger; Nigeria; Sénégal; Soudan; Tchad et le Maroc, en tant que partenaire fondateur des trois commissions climat africaines.