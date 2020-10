Un budget d’1 million d’euros pour les 902 travailleurs agricoles marocains.

Il y a quelques jours nous faisions état du fait que la Corse (France) avait besoin de 902 travailleurs agricoles marocains afin de sauver sa saison de clémentines. Et les premiers chiffres de cette opération avoisineraient les 1 million d’euros.

Ce sont donc 5 vols qui seront nécessaires pour faire venir 902 travailleurs agricoles en provenance du Maroc. Pour l’occasion un protocole spécial a été conjointement organisé par les autorités françaises et marocaines afin de sauver la production corse, en cette période de crise sanitaire.

Habitués à s’appuyer sur une main d’œuvre marocaine, les Corses ont eu peur à cause du Covid-19 et ses restrictions, de ne pas pouvoir compter sur les travailleurs marocains, reconnus pour leur expérience et la qualité de leur travail.