L'Ukraine termine 2019/20 avec des exportations record de céréales.

L’Égypte, l’Indonésie et le Bangladesh étaient les plus gros acheteurs du blé ukrainien.

La campagne officielle de commercialisation de l’Ukraine 2019/20 s’est terminée avec des exportations record de céréales de 56,7 millions de tonnes, une augmentation de 12% en glissement annuel, selon le ministère de l’Agriculture de ce pays.

Le volume, du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, comprenait 20,5 millions de tonnes de blé, en hausse de 31% par rapport aux résultats finaux de 2018/19. Le blé fourrager représente 8,95 millions de tonnes et le blé de mouture à 11,6 millions de tonnes, selon les données douanières. L’Égypte, l’Indonésie et le Bangladesh étaient les plus gros acheteurs du blé ukrainien, avec environ 3,8 millions de tonnes, 2,98 millions de tonnes et 2,3 millions de tonnes respectivement, selon les données du ministère ukrainien de l’Agriculture.

Quant à l’orge, l’Ukraine a exporté 5,08 millions de tonnes, en hausse de 41% d’une année sur l’autre, l’Arabie Saoudite prenant 1,38 million de tonnes et la Chine en deuxième position avec 920.700 tonnes.

En ce qui concerne le maïs, le ministère a également calculé un chiffre d’exportation annuel basé sur la campagne de commercialisation du blé, au cours de laquelle le montant final des exportations a atteint 30,3 millions de tonnes, soit près de 2% de plus que le résultat au même point l’an dernier. La Chine a été un leader incontestable des importations de maïs pour la période du 1er septembre au 1er juillet, avec 5,2 millions de tonnes, suivie de l’Espagne (3,5 millions de tonnes) et des Pays-Bas (3,09 millions de tonnes).