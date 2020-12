La Turquie exporte pour 280 millions de dollars de tomates dans 60 pays.

Au cours des 11 premiers mois de 2020, les exportations de tomates de la Turquie ont augmenté de 7,5% par rapport à la même période de l’année dernière pour atteindre 280 millions de dollars. Ces produits ont été exportés dans 60 pays à travers le monde.

La Russie, le marché traditionnel des exportations de fruits et légumes frais, était également au premier rang des exportations de tomates. Les ventes à ce pays se sont élevées à 56 millions de dollars, suivies par la Roumanie avec 44 millions de dollars et l’Ukraine avec 32,6 millions de dollars pour les ventes de ce produit agricole.

Hayrettin Uçak, président de l’Association des exportateurs de fruits et légumes frais de la mer Égée, a déclaré à dailysabah.com que l’augmentation des cas de COVID-19 dans le monde poussait les gens à consommer plus de légumes et de fruits, alimentant les exportations.

Uçak a déclaré que la Turquie exportait la plupart de ses tomates vers la Russie; cependant, le problème des quotas persiste dans les ventes à l’étranger. Les 150.000 tonnes initiales du quota ont expiré le 8 février, a déclaré Uçak, mais la limite a ensuite été portée à 200.000 tonnes grâce aux efforts mutuels des ministères des deux pays.